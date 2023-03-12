Іспанія

Баски могли відібрати очки у каталонців наприкінці матчу, але арбітр скасував гол Іньякі Вільямса після перегляду VAR.

У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона вирушила у гості до Атлетіка з Більбао.

Підопічні Хаві повели у рахунку наприкінці першого тайму після голу Рафіньї, проте надалі "блаугранас" не вдалося реалізувати свої нечисленні моменти.

Господарі поля могли скористатися пасивністю Барселони в атаці наприкінці другого тайму, коли Іньякі Вільямс, здавалося б, зрівняв рахунок на 87-й хвилині, але після перегляду VAR арбітр доволі суперечливо скасував взяття воріт каталонців через гру рукою.

Надалі Атлетік ще мав кілька непоганих можливостей вирвати нічию в компенсований до другого тайму час, але Барселона все-таки відстояла мінімальну перемогу.

Атлетік — Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 45+1

Атлетік: Агірресабала – де Маркос, Вівіан, Іньїго Мартінес, Баленсіага (Берчіче, 70) – Дані Гарсія, Весга (Саррага, 64) – Беренгер, Рауль Гарсія (Муньяїн, 64), Н. Вільямс – І. Вільямс

Барселона: тер Штеген – Роберто, Кунде, Крістенсен, Бальде – Гаві, Бускетс, де Йонг – Рафінья, Левандовські, Ферран Торрес (Кессьє, 68)

Попередження: І. Вільямс