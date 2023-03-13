Іспанія

Півзахисник може змінити клуб.

Челсі не може домовитись з півзахисником Мейсоном Маунтом щодо підписання нового контракту.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, в англійському футболісті зацікавлений Манчестер Сіті. Гравець вже давно на радарах "містян".

У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Мейсона Маунта також зацікавлений Манчестер Юнайтед.