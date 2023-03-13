Півзахисник може змінити клуб.
Мейсон Маунт, getty images
13 березня 2023, 21:13
Челсі не може домовитись з півзахисником Мейсоном Маунтом щодо підписання нового контракту.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, в англійському футболісті зацікавлений Манчестер Сіті. Гравець вже давно на радарах "містян".
У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Мейсона Маунта також зацікавлений Манчестер Юнайтед.