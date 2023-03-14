Іспанія

Жерар висловився про дії свого колишнього одноклубника.

Колишній захисник Барселони Жерар Піке висловився про кримінальну справу про згвалтування, у якій звинувачують Дані Алвеса.

"Це дуже складна справа, я знаю та поважаю Дані Алвеса. Для його товаришів ця вся історія дуже заплутана. Я хочу, щоб правосуддя виконало свою роботу. Поки нам не скажуть, що він винний, ніяких висновків робити не потрібно.

Я б ще зачекав. Дуже легко сказати, що цей хлопець в усьому винен, але я хочу дочекатися вироку судді. А там вже потрібно буде підкоритись тому, що він скаже, і допомогти жертві. Поки що це все виглядає дуже заплутано", — сказав Піке у коментарі Marca.

Нагадаємо, що 30 грудня у Барселоні сталась дуже неприємна історія. Дані Алвес у клубі пристава до дівчини, та, за її словами, згвалтував. Футболіста заарештували та можуть засудити до 12 років позбавлення волі.

На ці новини миттєво відреагував вже колишній клуб 39-річного латиноамериканця, розірвавши з ним контракт.