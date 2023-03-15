Іспанія

Цікаві подробиці.

Колишній іспанський арбітр Ітурральде Гонсалес в одному з інтерв'ю поділився фактом про президента Реала.

За словами рефері функціонер начебто просив його судити матчі Реалу у Ла Лізі так само, як Барселони.

"Після матчу проти Депортіво у 2010 році ми разом із помічниками залишили поле, і одна людина хотіла відвести мене до окремої кімнати. Тоді ця людина сказала мені: "Я тільки прошу вас поводитися з нами так само, як із Барсою". Це був представник мадридського Реала. Я спитав його, чи він жартує, і сказав, що розмова на цьому закінчена. Через півгодини про це вже знав Технічний суддівський комітет.

Я звернув увагу на цей інцидент, мені це здалося дуже серйозним. Такого зі мною більше не траплялося, жоден президент не запрошував мене до окремої кімнати. Цією людиною був Флорентіно Перес. Є протокол, я повідомив суддівський комітет. Не збираюся ховатись. У нас немає корумпованих арбітрів, ми вищі за це і кожен має це знати".

Жодних коментарів самого функціонера наразі не було у пресі.