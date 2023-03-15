Іспанія

Футболіст продовжить захищати кольори мадридського клубу.

Мадридський Реал та чинний володар Золотого м'яча Карім Бензема продовжать співпрацю, повідомляє французьке видання L'Équipe.

За даними ЗМІ, форвард вже домовився про продовження поточної угоди на один рік — до літа 2024 року.

Його нинішня угода закінчується в червні цього року, але якщо він поставить підпис під пролонгацією угоди, то виступатиме за Реал вже протягом 15 сезонів поспіль.

Найближчим часом пресслужба "бланкос" офіційно оголосить, що Бензема залишається.

Політика Реала щодо своїх старших гравців завжди однакова: переглядати їхні контракти в кінці кожного сезону та приймати рішення на основі результатів гравця та позиції щодо його майбутнього.

Раніше повідомлялось, що Бензема здобув 24 трофей у складі Реала.