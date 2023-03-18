В клубі задоволені французом.
Едуардо Камавінга, getty images
18 березня 2023, 14:00
Реал планує зробити декілька підписань в майбутнє літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє видання Relevo, мадридський клуб хоче подовжити контракт з Едуардо Камавінга.
Стверджується, що президент клубу Флорентіно Перес дуже задоволений виступами французького півзахисника.
Зазначимо, що цього сезону 20-річний футболіст провів 40 матчів у всіх турнірах і відзначився одним асистом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Камавінга недоторканний для Реала.