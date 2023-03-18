Наразі іспанець виступає у Мілані на правах оренди.
Браїм Діас, Getty Images
18 березня 2023, 15:16
Півзахисник Реала Браїм Діас, який зараз виступає за Мілан на правах оренди, може продовжити контракт з мадридським клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" готує нову угоду для 23-річного іспанця, яка запропонує йому найближчими місяцями.
Орендна угода футболіста з Міланом розрахована до кінця цього сезону.
У поточній кампанії Діас провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.