Іспанія

Півзахисник повернеться до мадридців.

Реал хоче, щоб Браїм Діас повернувся в команду з Мілана та став важливою частиною команди на наступний сезон, повідомляє видання Relevo.

Півзахисник виступає за Мілан на правах орендної угоди, дворічна дія якої підходить до кінця вже цього літа.

Зазначимо, що в цьому сезоні Браім Діас на клубному рівні зіграв 26 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Душан Влахович і Рішарлісон можуть перейти в Реал на заміну Бензема.