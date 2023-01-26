Іспанець з марокканським корінням виступатиме за "Атлаських левів".
БРАІМ ДІАС, GETTY IMAGES
26 січня 2023, 22:51
Півзахисник Мілану Браїм Діас дав свою згоду на те, щоб виступати за збірну Марокко, повідомляє Marca.
Іспанський півзахисник з марокканським корінням мріяв грати за збірну Іспанії, за яку він встиг зіграти одну товариську гру, але все-таки після роздумів прийняв пропозицію марокканської національної команди.
За інформацією джерела, Діас буде присутнім на найближчому зборі команди. У березні Марокко проведе контрольні матчі із командами з Південної Америки.
Нагадаємо, що збірна Марокко посіла четверте місце на чемпіонаті світу-2022.