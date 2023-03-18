У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зіграв у результативну нічию з Жироною.

Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, причому за Жирону дублем відзначився український вінгер Віктор Циганков.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Жирона в 26 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Райо Вальєкано — Жирона 2:2
Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 — Циганков, 29, 52

Райо: Дімітрієвські — Ернандес (Мунін, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсія — Валентін, Комесанья (Сальві, 79) — Паласон (Сісс, 79), Трехо (Де Томас, 57), Альваро Гарсія — Камельйо (Лопес, 66)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєррес (Каррера, 46) — Ромеу — Циганков, Мартен, Б. Гарсія (Рейнір, 89), Рікельме (Тоні, 46) — Кастельянос (Стуані, 85)

Попередження: Катена, Ернандес — Мартінес, Лопес