Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 18 березня 2023 року, 17:15.
Віктор Циганков, getty images
18 березня 2023, 19:47
У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зіграв у результативну нічию з Жироною.
Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, причому за Жирону дублем відзначився український вінгер Віктор Циганков.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Жирона в 26 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:
Райо Вальєкано — Жирона 2:2
Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 — Циганков, 29, 52
Райо: Дімітрієвські — Ернандес (Мунін, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсія — Валентін, Комесанья (Сальві, 79) — Паласон (Сісс, 79), Трехо (Де Томас, 57), Альваро Гарсія — Камельйо (Лопес, 66)
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєррес (Каррера, 46) — Ромеу — Циганков, Мартен, Б. Гарсія (Рейнір, 89), Рікельме (Тоні, 46) — Кастельянос (Стуані, 85)
Попередження: Катена, Ернандес — Мартінес, Лопес