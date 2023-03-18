Іспанія

Атлетіко без проблем розгромив Валенсію

"Матрацники" забили три голи, при цьому залишили свої ворота "сухими".

Атлетіко - Валенсія, getty images

У рамках 26 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Валенсію. Підопічні Дієго Сімеоне не зазнали особливих проблем проти "кажанів", відправивши в їхні ворота три м'ячі. Героями епізодів стали Антуан Грізманн, Янік Феррейра Карраско та Тома Лемар, голи яких і принесли в актив Атлетіко переможний результат – 3:0. Атлетіко - Валенсія 3:0

Голи: Грізманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67 Атлетіко: Облак – Моліна, Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско (Корреа, 70) – Льоренте (Барріос, 70), Коке (Вітсель, 77), де Пауль (Лемар, 64) – Депай (Мората, 64), Грізманн Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Джемерт, Озкачар, Гая — Коррея (Самуел Ліно, 67), Муса (Моріба, 63), Гільямон, Ніко Гонсалес (Алмейда, 71), Клюйверт (Кастільєхо, 77) — Дуро (Кавані, 71) Попередження: Грізманн, Льоренте