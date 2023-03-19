Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 26 раунду іспанської Ла Ліги Севілья завітала у гості до Хетафе.

Перший тайм пройшов без явних гольових моментів. Команди намагались бити по воротах, але жодна не робила це точно.

У другому таймі Хетафе вийшов уперед. Майораль обігрався з Муніром, а той розкішним ударом переграв Буну. Мунір влітку 2022 року перейшов у Хетафе як раз із Севільї. На 90+5 хвилині Унал забив другий гол у ворота гостей і поставив крапку у грі.

Хетафе - Севілья 2:0

Гол: Мунір, 50, Унал, 90+5

Хетафе: Сорія — Джене, Мітровіч, Альварес, Суарес (Іглесіас, 62), Порту — Максимович (Вільяр, 70), Мілья, Майораль (Мата, 84), Мунір (Альгобія, 70) — Унал.

Севілья: Буну — Акунья, Теллес, Баде, Гудель, Навас — Хіль (Ен-Несірі, 55), Гує, Торрес (Сусо, 55), Хордан (Ракитич, 55) — Окампос.

Попередження: Суарес, Хордан, Вільяр, Баде.