Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 19 березня 2023 року, 22:00.

Каталонський колектив вперше за майже чотири з половиною роки обіграв принципового суперника на власному полі завдяки голу Франка Кессьє.

Таким чином, Барселона відірвалась від Реалу на 12 очок.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у Ельче, а мадридський Реал прийматиме на власному полі Вальядолід.

Огляд матчу:

Барселона — Реал 2:1

Голи: Роберто, 45, Кессьє, 90+2 — Араухо, 9 (авт.).

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде — Роберто (Кессьє, 77), Бускетс, де Йонг — Рафінья (Торрес, 83), Левандовські, Гаві (Фаті, 90+1).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Менді, 62) — Кроос (Родріго, 62), Камавінга (Чуамені, 76), Модрич (Себальйос, 76) — Вальверде (Асенсіо, 77), Бензема, Вінісіус.



Попередження: Роберто, Рафінья, Бальде, Фаті — Начо, Себальйос.