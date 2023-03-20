Іспанець заявив, що гравці чекають на аргентинця в команді.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
20 березня 2023, 10:45
Серхі Роберто хотів би, щоб Ліонель Мессі повернувся до Барселони.
"Ми приймемо його з розкритими обіймами. Хто не буде готовий до повернення Мессі? Але ми все-таки не хочемо говорити про це надто багато, тому що рішення ухвалюють президент, тренер та інші люди.
Але якщо мова про гравців, то ми чекаємо на нього вже зараз", — наводить слова Серхі Роберто Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що Мессі виступав за Барселону з 2000 до 2021 року.