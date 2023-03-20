Іспанія

Іспанець ніяк не домовиться з клубом про нову угоду.

Мадридський Реал та вінгер клубу Марко Асесніо не можуть домовитись про підписання нового контракту.

За повідомленнями Marca, футболіст наразі ближче до того, аби залишити клуб, ніж до підписання нової угоди.

Футболіст знає, що йому потрібно більше працювати, аби проявити себе максимально в команді. Та й пріоритетом для іспанця завжди було залишитись у клубі.

Контракт Асенсіо із "вершковими" розрахований до літа 2023 року. Вже не перший день ходять чутки про те, що він може опинитись у Барселоні.

Була також інформація, що ПСЖ запропонує Марко 15 мільйонів євро як бонус, якщо він перейде влітку безкоштовно.