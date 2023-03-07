Іспанія

Іспанський хавбек може перейти до складу принципового суперника.

Півзахисник мадридського Реалу Марко Асенсіо готовий змінити команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, 27-річний іспанець незадоволений малою кількістю ігрового часу, яку він отримує у команді Карло Анчелотті.

Також його розлютив той факт, що він півгодини розминався під час матчу з Бетісом (0:0), але Анчелотті вирішив не випускати його на поле.

Зазначається, що Асенсіо готовий вислухати пропозицію від Барселони, яка цікавилася його послугами у листопаді. Крім "блаугранас" у гравці зацікавлені Арсенал та Мілан.

Контракт Марко з Реалом розрахований до літа 2023 року. "Вершкові" вже запропонували угоду до 2027 року зі збільшенням окладу на 300 тисяч євро, але агент і сам гравець хочуть більше.

Цього сезону Асенсіо провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.