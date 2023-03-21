Каталонці під керівництвом власного вихованця в повному порядку.
Хаві, Getty Images
21 березня 2023, 10:01
Минулі вихідні завершувались гучним протистоянням на Камп Ноу в рамках 26 туру іспанської Ла Ліги поміж каталонською Барселоною та мадридським Реалом, яке в світі на місцевий манер називають не інакше, як El Clasico.
Барселона — Реал 2:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії
"Блаугранас" виграли ту гру за рахунок забитого м’яча Франком Кессьє на останніх хвилинах, завдяки чому відсвяткували вже третю перемогу над Реалом у 2023 році.
До цього Барса мала успіх у фіналі Суперкубка Іспанії (3:1), а також першому півфіналі Кубка країни (1:0).
Таким чином головний тренер чинного лідера чемпіонських перегонів у Ла Лізі, який тепер випереджає принципових суперників на 12 очок, зумів повторити досягнення свого колишнього головного тренера Хосепа Гвардіоли.
Нинішній керманич англійського Манчестер Сіті також тричі за рік обігравав Реал у 2011, коли очолював Барселону, а нинішній головний тренер команди був частиною того складу "блаугранас".