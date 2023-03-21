Іспанія

Каталонці під керівництвом власного вихованця в повному порядку.

Минулі вихідні завершувались гучним протистоянням на Камп Ноу в рамках 26 туру іспанської Ла Ліги поміж каталонською Барселоною та мадридським Реалом, яке в світі на місцевий манер називають не інакше, як El Clasico.

Барселона — Реал 2:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії

"Блаугранас" виграли ту гру за рахунок забитого м’яча Франком Кессьє на останніх хвилинах, завдяки чому відсвяткували вже третю перемогу над Реалом у 2023 році.

До цього Барса мала успіх у фіналі Суперкубка Іспанії (3:1), а також першому півфіналі Кубка країни (1:0).

Таким чином головний тренер чинного лідера чемпіонських перегонів у Ла Лізі, який тепер випереджає принципових суперників на 12 очок, зумів повторити досягнення свого колишнього головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Нинішній керманич англійського Манчестер Сіті також тричі за рік обігравав Реал у 2011, коли очолював Барселону, а нинішній головний тренер команди був частиною того складу "блаугранас".