Іспанія

Команду натомість очолить баскський спеціаліст.

Андалузька Севілья за ходом поточного сезону відверто не вражає своїми виступами в Ла Лізі, хоча й паралельно здійснює рух турнірною сіткою в напрямку фіналу Ліги Європи УЄФА.

За обидва ці процеси відповідав аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі, який очолив команду на початку жовтня поточного сезону, після того, як команду залишив іспанець Хулен Лопетегі.

Однак після останньої поразки в гостях у Хетафе в рамках 26 туру іспанської Ла Ліги (0:2) терпець власників клубу остаточно урвався.

"Той факт, що команда не змогла вибратись із найнижчих позицій у турнірній таблиці з моменту вступу Сампаолі на посаду тренера, а також виступи, запропоновані командою в останніх матчах, змусили клуб ухвалити це рішення в пошуках реакції в наступні дванадцять турів чемпіонату до завершення сезону", — пояснили рішення в Севільї.

Повідомляється, що замість Сампаолі команду очолить Хосе Луїс Менділібар, який раніше працював із Атлетіком Більбао, Басконією, Ауррерою, Лансаротом, Ейбаром, Реалом Вальядолід, Осасуною, Леванте та Алавесом.