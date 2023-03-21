Іспанія

62-річний фахівець змінив Сампаолі на цій посаді.

Головним тренером Севільї став Хосе Луїс Менділібар, повідомляє пресслужба клубу.

62-річний фахівець, який змінив на вакантній посаді Хорхе Сампаолі, підписав контракт до кінця сезону-2022/23.

Менділібар раніше працював з Ейбаром, Алавесом, Осасуною та іншими клубами. Його останнім клубом був Алавес, з яким він працював до квітня 2022 року.

У тренерській кар'єрі Хосе Луїс провів більше 400 матчів, у якиї здобув 128 перемог, 125 нічиїх при 195 поразках.

Помічником Менділібара в Севільї буде його колишній підопічний по Ейбару Фран Ріко, який лише у 2019 році завершив кар'єру.