Іспанія

Каталонці можуть втратити надважливого гравця.

Суд відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту Гаві, тому гравець буде повинен виступати під старим номером (30).

Крім того, іспанський півзахисник повернеться до своєї старої угоди, повідомляє видання BT Sport. Через це Гаві може залишити Барселону наступного літа.

Зазначимо, що новий контракт мав клаусулу у розмірі мільярда євро.

У поточному сезоні Гаві провів 37 поєдинків на клубному рівні, в яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона заперечила, що подала заяву про новий контракт Гаві із запізненням.