Ще одна невдача для каталонського клубу.
Гаві, Getty Images
21 березня 2023, 17:38
Комерційний суд Барселони відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту півзахисника Гаві. Про це повідомляє IU Sport.
Раніше була інформація, що Барселона не встигла вчасно подати документи про реєстрацію нового контракту з 18-річним іспанцем. У відповідь "блаугранас" заявили, що все було вчасно та подали апеляцію.
За інформацією джерела, суд відхилив апеляцію, заявивши, що Барселона подала документи після крайнього терміну, який закінчувався 1 березня.
Таким чином, Гаві продовжить виступати за Барселону як гравець молодіжної команди і буде змушений знову одягнути футболку з 30 номером.
У нинішньому сезоні Гаві провів 37 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.