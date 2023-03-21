Комерційний суд Барселони відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту півзахисника Гаві. Про це повідомляє IU Sport.

Раніше була інформація, що Барселона не встигла вчасно подати документи про реєстрацію нового контракту з 18-річним іспанцем. У відповідь "блаугранас" заявили, що все було вчасно та подали апеляцію.

За інформацією джерела, суд відхилив апеляцію, заявивши, що Барселона подала документи після крайнього терміну, який закінчувався 1 березня.

Таким чином, Гаві продовжить виступати за Барселону як гравець молодіжної команди і буде змушений знову одягнути футболку з 30 номером.

У нинішньому сезоні Гаві провів 37 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.