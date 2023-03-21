Іспанія

Ще одна невдача для каталонського клубу.

Комерційний суд Барселони відхилив апеляцію Барселони щодо нового контракту півзахисника Гаві. Про це повідомляє IU Sport.

Раніше була інформація, що Барселона не встигла вчасно подати документи про реєстрацію нового контракту з 18-річним іспанцем. У відповідь "блаугранас" заявили, що все було вчасно та подали апеляцію.

За інформацією джерела, суд відхилив апеляцію, заявивши, що Барселона подала документи після крайнього терміну, який закінчувався 1 березня.

Таким чином, Гаві продовжить виступати за Барселону як гравець молодіжної команди і буде змушений знову одягнути футболку з 30 номером.

У нинішньому сезоні Гаві провів 37 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.