Іспанія

Спірні ситуації довкола каталонського клубу вже далеко не новина.

У Барселоні відреагували на відміну реєстрації нового контракту півзахисника Гаві. Про це повідомляє журналістка Елена Кондіс у своєму твіттері.

Раніше стало відомо, що суд скасував реєстрацію нового контракту 18-річного іспанця, який він підписав у вересні минулого року. За новою угодою, його зарплата збільшилася до 8 мільйонів євро на рік. Причиною скасування контракту є пізнє подання документів.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу запевняє, що заявка про реєстрацію гравця пройшла вчасно і "блаугранас" мають намір подати апеляцію.

До остаточного рішення Гаві буде зареєстрований як гравець основної команди.

У нинішньому сезоні Гаві провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Раніше президент Ла Ліги назвав суддівський скандал з Барселоною, найгіршим моментом у футболі.