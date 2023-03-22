Іспанець не проти попрацювати із першою командою "бланкос".
Рауль, Getty Images
22 березня 2023, 17:55
Головний тренер молодіжної команди Реала Кастільї Рауль готовий очолити першу команду, якщо в нього з'явиться така можливість.
Як повідомляє видання Madrid Xtra з посиланням на Radio Marca, пріоритет Рауля — тренувати основну команду і він не проти цього.
45-річний фахівець, який також є легендою "королівського клубу", у 2019 році розпочав тренерську кар'єру.
Він має необхідну для роботи у першій команді ліцензію УЄФА Pro. Його контракт із Кастільєю триває до літа 2023 року.