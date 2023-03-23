Минулого літа за футболіста "монегаски" хотіли 60 мільйонів євро.
Вандерсон, Getty Images
23 березня 2023, 09:35
Барселона цікавиться захисником Монако Вандерсоном де Олівейрою, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, Барселона вже цікавилася 21-річним правим латералем минулого літа, але "монегаски" відмовилися продавати Вандерсона. Тоді Монако запросив 60 млн. євро.
Тренерський штаб та керівництво каталонського клубу спостерігали за прогресом бразильця протягом сезону.
У Барселоні вважають, що ігрові якості ідеально підходять для системи Хаві.
У поточному сезоні на рахунку Вандерсона 3 гольові передачі у 22 матчах за Монако у Лізі 1.