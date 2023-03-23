Іспанія

Нападник дав свій коментар.

Альваро Мората не знає, чи продовжить він кар'єру в мадридському Атлетіко наступного сезону.

"Я слухатиму тренера, клуб. Я щасливий тут, в Атлетіко, але ніколи не знаєш, що буде у майбутньому.

Я хотів би гра частіше, але Мемфіс Депай прибув і одразу почав виступати на високому рівні", — наводить слова Морати журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Мората провів 26 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 10 голів та 2 результативні передачі.