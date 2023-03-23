Іспанія

Мадридський клуб має намір придбати нападника.

Реал має намір придбати Ерлінга Голанда наступного року, повідомляє AS.

За інформацією джерела, мадридський клуб вважає трансфер норвезького нападника пріоритетною метою на 2024 рік, незалежно від того, чи вдасться підписати Кіліана Мбаппе чи ні.

Реал робить підготовчі кроки, щоб зайняти найкращу переговорну позицію у разі, якщо гравець вирішить залишити Сіті наступного літа.

Реал бачить у Голанді заміну Каріму Бензема, а сума трансферу може скласти 220-240 мільйонів євро.

У поточному сезоні АПЛ Голанд провів 26 матчів, відзначившись 28 голами та 5 результативними передачами.