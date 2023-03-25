Іспанія

Колишній футболіст розповів про епізод із своєї професійної кар’єри.

Нещодавно німецький півзахисник Месут Озіл оголосив про завершення своєї професійної кар’єри.

34-річний виконавець на своєму шляху змінив чимало клубів, але один із епізодів — момент трансферу до мадридського Реала влітку 2010 року, йому запам’ятався особливо.

"Я багато про це думав і впевнений, що завершити кар’єру — правильний вибір. За часи своїх виступів я не отримав занадто багато травм, але в останні кілька місяців мені все почало даватись занадто складно, тому я більше не міг допомагати команді так, як хотів би. Я відверто сказав про це Башакшехіру, і ми швидко знайшли рішення.

Я ще не думав, чим буду займатись далі, поки зосереджуся на сім'ї. Поки що я не хочу ні бути тренером, ані залишатися у світі футболу взагалі, якщо чесно.

Я працював над цим 17 років, але всім, хто мене знає, відомо, що я не дуже люблю бути перед камерами та перебувати в центрі уваги. Тепер я буду жити спокійніше.

Свого часу мені довелось вибирати між Реалом та Барселоною, і це було зовсім не питання грошей. Я не знаю, чи це вам відомо, але саме фактор Моурінью зробив різницю. Він запросив мене на Бернабеу, показав усі трофеї, які вони виграли, від чого в мене побігли мурашки.

Візит до Барселони був набагато менш захоплюючим, найбільше розчаровує те, що Гвардіола навіть не вважав за потрібне зі мною зустрітись. Я можу сказати, що мені дуже сподобався їхній стиль гри, і я дійсно уявляв себе в складі Барси, але Мадрид зробив більше.

Моурінью був найважливішим фактором, який переконав мене настільки, що моє рішення було чітким — маю стати стовідсотковим мадридцем.

Переговори між клубами були важкими, адже Вердер не хотів втрачати мене за безцінь, але я завжди вірив у цей трансфер.

Коли я прибув до Мадрида, у мене ніколи не було особистого досвіду: стільки фотографів і журналістів зосереджувалися лише на мені. Я дуже нервував, але це був особливий день. Жоден клуб не схожий на Реал Мадрид, коли справа доходить до знайомства з місцевими звичаями. Уболівальники також неймовірні, бо навіть після десяти років я продовжую отримувати знаки прихильності від них.

Із Моурінью в нас були чудові стосунки. Він знав, як мотивувати мене і робити мене кращим щодня. Він — неймовірний тренер! Я дуже радий, що зміг грати за його команду. Для мене він найкращий тренер цього століття. У нього інше тактичне розуміння футболу, а також манера говорити в роздягальні та захищати свою команду перед ЗМІ", — заявив німецький виконавець.

За свою професійну клубну кар’єру Озіл провів 645 матчів, забив 114 голів та віддав 222 гольові передачі.