Іспанія

Клуб з Каталонії може отримати цікавий комплект.

Видання Footy Headlines оприлюднило третю форму Барселони на сезон-2023/24 .

У зв’язку з тим, що Барселона планує трансфери на наступний сезон, з’явилися їхні наміри щодо комплектів форми на наступний сезон. Після того, як Footy Headliners злили домашню та виїзну форми "блауграни", вони знову зробили це для третьої форми.

Третя форма Барселони на наступний сезон матиме м’ятний (світло-водний) як основний колір із посиланнями на типові для клубу блаугранські кольори коміра та рукавів.

Колір схожий на комплекти, які використовувалися в минулому. Усі виїзні форми Барселони з 1993 по 1997 роки були оновленими, а останнім часом її виїзна форма в 2010/11 і третя форма в 2016/17 також були однакового кольору.

Footy Headliners заявляють, що форма на 85% точна щодо того, чи буде вона третьою для Барселони. Незважаючи на це, вона має вийти у вересні, після початку наступного сезону.