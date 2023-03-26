Іспанія

Угода розрахована до літа 2024 року.

Барселона попросила Дані Ольмо не продовжувати контракт із Лейпцигом, повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб організував неформальну зустріч із людьми, близькими до гравця. На зустрічі були присутні співробітники "синьо-гранатових", включаючи Хаві.

Барселона окреслила зацікавленість у поверненні Дані, який проходив навчання в академії клубу, але попросила його не продовжувати контракт із Лейпцигом, бо хоче підписати гравця безкоштовно.

Нагадаємо, що контракт Ольмо з Лейпцигом розрахований до літа 2024 року.