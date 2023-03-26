Барселона попросила Дані Ольмо не продовжувати контракт із Лейпцигом, повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб організував неформальну зустріч із людьми, близькими до гравця. На зустрічі були присутні співробітники "синьо-гранатових", включаючи Хаві.

Барселона окреслила зацікавленість у поверненні Дані, який проходив навчання в академії клубу, але попросила його не продовжувати контракт із Лейпцигом, бо хоче підписати гравця безкоштовно.

Нагадаємо, що контракт Ольмо з Лейпцигом розрахований до літа 2024 року.