Угода розрахована до літа 2024 року.
ДАНІ ОЛЬМО, GETTY IMAGES
26 березня 2023, 19:33
Барселона попросила Дані Ольмо не продовжувати контракт із Лейпцигом, повідомляє Mundo Deportivo.
Каталонський клуб організував неформальну зустріч із людьми, близькими до гравця. На зустрічі були присутні співробітники "синьо-гранатових", включаючи Хаві.
Барселона окреслила зацікавленість у поверненні Дані, який проходив навчання в академії клубу, але попросила його не продовжувати контракт із Лейпцигом, бо хоче підписати гравця безкоштовно.
Нагадаємо, що контракт Ольмо з Лейпцигом розрахований до літа 2024 року.