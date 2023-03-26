Іспанія

Бразильський фулбек віддав належне аргентинській суперзірці.

Колишній захисник мадридського Реала Марсело розповів, кого вважає найскладнішим суперником у своїй кар'єрі.

"Мессі – неймовірний. Це найскладніший суперник, проти якого я коли-небудь грав. Ми всі знаємо, який у нього клас навіть у 35-річному віці.

Ігри з Барсою – одні із найкращих матчів серед тих, в яких можна брати участь. Мені пощастило бути частиною цієї епохи. Однак був не лише Мессі, а й інші неймовірні футболісти", — сказав Марсело в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року Марсело повернувся до Флуміненсе, за який він виступав до переходу до Реалу у 2007 році.