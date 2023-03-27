Іспанія

Іспанський футболіст розповів про гру Віктора в Іспанії.

Іспанський нападник Малаги Фран Соль, контракт якого досі належить київському Динамо, зрівняв трансфери Віктора Циганкова у Жирону та Михайла Мудрика у Челсі.

"Я був дуже здивований, тому що я не бачу 95 мільйонів різниці між ними. Це питання ринку, і Жирона дуже добре просунулася, щоб придбати.

Запевняю вас, що такої різниці немає, адже Віктор був одним із найкращих бомбардирів київського Динамо і зробив набагато більше, ніж Мудрик, який завершував хороший рік у Шахтарі. Далі побачимо, а поки він нічого особливого не показав.

Адаптація Циганкова у Жироні? Мене це не здивувало. Я добре його знаю і знав, що він здатний швидко адаптуватись. У нього такий рівень, щоб грати в стартовому складі Жирони.

Тренер ставить його у вирішальних матчах, і я хочу його привітати, тому що він цього заслуговує. Я свідок того, що він намагався і багато працював, щоб бути тут", — сказав Соль в інтерв'ю Le Sportiu de Catalunya.