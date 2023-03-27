Іспанія

Проте "вершкові" не поспішають пропонувати новий контракт хавбеку.

Півзахисник Реала Дані Себальйос, як і раніше, цікавий Атлетіко, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, на початку лютого "матрацники" вже робили пропозицію футболісту. З Реалу ніхто поки що не пропонував Дані новий контракт.

Діюча угода розрахована до літа 2023 року.

У зв'язку з цим Атлетіко повторно звернувся до Себальйоса. Це сталося кілька тижнів тому. Дані віддає пріоритет Реалу.

Цього сезону Ла Ліги Себальос провів 19 матчів і віддав 1 гольовий пас.