Проте "вершкові" не поспішають пропонувати новий контракт хавбеку.
ДАНІ СЕБАЛЬЙОС, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 17:58
Півзахисник Реала Дані Себальйос, як і раніше, цікавий Атлетіко, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, на початку лютого "матрацники" вже робили пропозицію футболісту. З Реалу ніхто поки що не пропонував Дані новий контракт.
Діюча угода розрахована до літа 2023 року.
У зв'язку з цим Атлетіко повторно звернувся до Себальйоса. Це сталося кілька тижнів тому. Дані віддає пріоритет Реалу.
Цього сезону Ла Ліги Себальос провів 19 матчів і віддав 1 гольовий пас.