Іспанія

Фахівець може переїхати до Іспанії вже незабаром.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може змінити Даєго Сімеоне на посаді головного тренера Атлетіко.

Звісно, це призначення станеться лише у тому випадку, якщо боси "матрацників" вирішать прибрати Сімеоне зі свого робочого крісла. Про це пише TUTTOmercatoWEB.

Італійський тренер був запропонований президенту Енріке Серезо його радниками, і ця ідея приваблива з кількох причин.

Перша — це його захоплюючий стиль футболу. Друга причина — це вражаючі результати, незважаючи на невеликий бюджет "бергамасків".

65-річний фахівець ніколи не виїжджав закордон у якості футболіста та тренера, працювавши лише в Італії.