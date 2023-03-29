Іспанія

Член родини форварда прокоментував стан справ довкола власного сина.

Нападник каталонської Барселони Ансу Фаті зазнав важкої травми меніска в сезоні-2020/21, після якої його процес відновлення постійно змінюється на різноманітні наслідкові пошкодження.

У підсумку, 20-річний футболіст не може набрати належних кондицій, а в клубі останнім часом роздумують над його продажем, не дивлячись на контракт до 2027 року.

Ситуацію довкола власного сина взявся коментувати його батько, Борі Фаті, який розкритикував Барселону за нерішучість у перемовинах.

"Можу підтвердити, що через місяць ми точно матимемо зустріч із Жорже Мендешом. Ми з ним постійно бачимось два-три рази на місяць.

Ансу хоче залишитись у клубі, проте все залежить від того, чи хоче цього сама Барселона. Якщо запитаєте мене, то я хочу тільки побачити Ансу успішним у його кар’єрі. Однак є певні речі, які я не можу коментувати.

Як батько, я, безперечно, злий через ситуацію, що склалась. Можливо, я й не правий у цьому плані, але таке вже моє бачення ситуації. Усі знають, якого штибу агент Мендеш та яка він людина.

Два роки тому він сказав мені, що були дві пропозиції щодо Ансу, однак Бартомеу не захотів їх розглядати.

Під час поточної міжнародної павзи я подзвонив керівництву Барселони. Мав із ними тривалу розмову. Вважаю, що Ансу заслуговує на краще ставлення до себе. Коли ти перебуваєш у Барселоні, ти, вочевидь, розумієш, де саме ти знаходишся й якого рівня майстри тебе оточують. Але ми все ж таки говоримо про №10 цієї команди.

Чому Фаті не грає? Запитання хороше, але не до мене — запитайте Хаві. Я не маю відповіді, бо в нього, як тренера, мають бути на це свої причини. Можливо, він вважає, що Ансу не вистачає навичок гри в захисті. І я це можу зрозуміти.

Знаєте, якщо так і буде продовжуватись, то я, напевно, поїду собі до Севільї, та все на тому. Я не був на останньому матчі Реала, та й що мені там робити? Найближчим часом не планую ходити на стадіон. У мене є телевізор удома, тож за сином на лавці я можу подивитись і в більш комфортних умовах", — заявив член родини Фаті.

У поточному сезоні Ансу зіграв у 38 матчах (1341 хвилин), забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.