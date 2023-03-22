Каталонці почепили цінник на свого вихованця.
АНСУ ФАТІ, ФОТО GETTY IMAGES
22 березня 2023, 15:42
Боси Барселони вирішили продати вінгера Ансу Фаті, повідомляє Todofichajes.
Згідно з інформацією джерела, Барселона готова продати свого нападника за суму від 40 до 50 мільйонів євро під час літнього трансферного вікна.
Головним претендентом на іспанця вважають Манчестер Юнайтед. У поточній кампанії Фаті провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі. У гравця контракт з Барселоною, що діє до літа 2027 року.
Наразі футболіст травмований. Пошкодження він отримав під час тренування.