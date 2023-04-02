Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 02 квітня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамах 26-го туру Прімери зійдуться Реал та Вальядолід. Протистояння повинно бути доволі результативним.

РЕАЛ — ВАЛЬЯДОЛІД

НЕДІЛЯ, 02 КВІТНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ПУЛІДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



Реал прийме Вальядолід вдома. Ситуація трохи аналогічна Барселоні. В Кубку доведеться відіграватися на виїзді, тому ротація в стані мадридців виглядає навіть більш очевидним кроком прямо зараз. Краще зачепитися за шанс виграти трофей, хай не такий вже й статусний, аніж зіграти непростий поєдинок у чемпіонаті, де здобути титул буде дуже важко, та втратити таку можливість. До того ж з 2014 року в клубному музеї команди не було цього трофею.

Вальядолід ставить собі за мету зберегти прописку у еліті. З приходом Кайла Ларіна з Брюгге ситуацію є дещо кращою, бо форвард з перших матчів почав забивати, до того ж робити це у найважливіший момент. Прямо зараз його голи дозволили клубу двічі мінімально перемогти та здобути нічию з Ельче. Тобто, в середньому зараз він забиває приблизно раз на сто хвилин, вже має 5 результативних ударів.

Вальядолід практично завжди забиває на Барнабеу. Цей фактор варто враховувати зараз, проте дуже сильно не переоцінювати. Бо Реал все ж забиває у відповідь більше. Це м'яко кажучи.

Цього століття були перемоги мадридців з рахунками 7:2, 7:0, 4:2, 4:3. В чотирьох попередніх матчах аутсайдер здобув лише одну нічию 1:1, програвши інші зустрічі всуху й деякі розгромно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Модріч, Чуамені, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Вальядолід: Асенхо — Фреснеда, Фернандес, Ямік, Оласа — Агуадо, І. Санчес, Мончу — Плата, Ларін, Плано

Не зіграють: Менді, Начо - Ануар, Ескудеро, Мачіс, Х. Санчес

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