Іспанія

Фахівець зізнався, що йому подобається таке запрошення.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зізнався пресі, що у збірній Бразилії пропонували йому очолити команду.

"Реальність така, що збірна Бразилії хоче мене. Мені подобається така пропозиція, це захоплююче. Але я повинен поважати те, що наразі очолюю мадридський Реал. Я маю допрацювати свій контракт.

Зрозумійте мене. Все цілком ясно — я залишатимуся тут до тих пір, поки Мадрид дозволить мені залишитися. Я відчуваю велику прихильність з боку президента Флорентіно Переса, уболівальників та гравців.

Більш того, атмосфера навколо мене дуже спокійна... Тепер у нас є два з половиною місяці, щоб спробувати виграти два трофеї", — сказав Анчелотті.

Бразилія залишилася без тренера після того, як Тіте пішов після чемпіонату світу. Поки невідомо, кого з тренерів окрім Анчелотті вони розглядають.