У рамках 27 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Реал Сосьєдад.

Гості зуміли здолати господарів завдяки двом голам наприкінці зустрічі.

Вільярреал - Сосьєдад  2:0
Голи: Парехо, 77 (з пенальті), Джексон, 81

Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді, Пау Торрес (Куенка, 85), Педраса (Альберто Морено, 72) — Терратс (Джексон, 62), Парехо, Баена (Трігейрос, 85) — Чуквезе, Моралес (Ло Чельсо, 62), Піно.

Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сола, 84), Субельдія, Ле Норманн, Муньос — Субіменді — Браїс Мендес, Давід Сільва (Барренечеа, 85), Меріно (Ільярраменді, 85) — Серлот (Оярсабаль, 70), Кубо (Шо, 71).

Попередження: Терратс, Рейна, Фойт, Жексон — Субельдія, Субіменді, Давід Сільва. 

Вилучення: Жексон, 90+1. 