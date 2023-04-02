Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вільярреал - Сосьєдад, Getty Images
02 квітня 2023, 21:30
У рамках 27 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Реал Сосьєдад.
Гості зуміли здолати господарів завдяки двом голам наприкінці зустрічі.
Вільярреал - Сосьєдад 2:0
Голи: Парехо, 77 (з пенальті), Джексон, 81
Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді, Пау Торрес (Куенка, 85), Педраса (Альберто Морено, 72) — Терратс (Джексон, 62), Парехо, Баена (Трігейрос, 85) — Чуквезе, Моралес (Ло Чельсо, 62), Піно.
Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сола, 84), Субельдія, Ле Норманн, Муньос — Субіменді — Браїс Мендес, Давід Сільва (Барренечеа, 85), Меріно (Ільярраменді, 85) — Серлот (Оярсабаль, 70), Кубо (Шо, 71).
Попередження: Терратс, Рейна, Фойт, Жексон — Субельдія, Субіменді, Давід Сільва.
Вилучення: Жексон, 90+1.