Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 22:00.

Напередодні мадридський Атлетіко повернувся до розіграшу іспанської Ла Ліги з домашнім матчем проти севільського Бетіса в рамках 27 туру.

Команда Дієго Сімеоне мала істотні складнощі з подоланням захисту суперників упродовж усього ігрового часу, тож здебільшого команди обмінювались гострими випадами без особливих акцентів на завершені.

Так тривало аж до самого завершення протистояння, допоки "матрацники" в фірмовому стилі не дотисли опонентів за лічені хвилини до фінального свистка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Бетіс у Ла Лізі:

Атлетіко — Бетіс 1:0

Гол: Корреа, 86

Атлетіко: Облак — Моліна (Корреа, 59), Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско (Сауь, 84) — Льоренте, Коке (Вітсель, 84), Лемар (де Пауль, 59) — Мората (Барріос, 68), Грізманн.

Бетіс: Руї Сілва — Руїбаль, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Луїс Енріке, Карвалью, Гвідо Родрігес, Айосе Перес (Хуанмі, 69) — Родрі (Хоакін, 62), Борха Іглесіас (Вілліан, 82).

Попередження: Моліна — Айосе Перес, Вілліан.