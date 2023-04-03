Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 2 квітня 2023 року, 22:00.
Атлетіко — Бетіс, Getty Images
03 квітня 2023, 07:50
Напередодні мадридський Атлетіко повернувся до розіграшу іспанської Ла Ліги з домашнім матчем проти севільського Бетіса в рамках 27 туру.
Команда Дієго Сімеоне мала істотні складнощі з подоланням захисту суперників упродовж усього ігрового часу, тож здебільшого команди обмінювались гострими випадами без особливих акцентів на завершені.
Так тривало аж до самого завершення протистояння, допоки "матрацники" в фірмовому стилі не дотисли опонентів за лічені хвилини до фінального свистка.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Бетіс у Ла Лізі:
Атлетіко — Бетіс 1:0
Гол: Корреа, 86
Атлетіко: Облак — Моліна (Корреа, 59), Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско (Сауь, 84) — Льоренте, Коке (Вітсель, 84), Лемар (де Пауль, 59) — Мората (Барріос, 68), Грізманн.
Бетіс: Руї Сілва — Руїбаль, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Луїс Енріке, Карвалью, Гвідо Родрігес, Айосе Перес (Хуанмі, 69) — Родрі (Хоакін, 62), Борха Іглесіас (Вілліан, 82).
Попередження: Моліна — Айосе Перес, Вілліан.