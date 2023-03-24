Каталонський клуб може залишитися не лише без єврокубків, а й знизитися у класі у рідному чемпіонаті.
Гравці Барселони, Getty Images
24 березня 2023, 10:00
Іспанська Ла Ліга може оформити скаргу на Барселону до ФІФА. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво чемпіонату розглядає можливість подання скарги на каталонський клуб через платежі колишньому віце-президенту суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
Ла Ліга готова піти на такий крок, якщо не буде діяти Королівська іспанська футбольна федерація.
Також зазначається, що у разі покарання Барселона може знизитися у класі та вилетіти до Сегунди.
Раніше стало відомо, що УЄФА розпочав офіційне розслідування щодо справи Барселони. "Блаугранас" можуть втратити право на участь у єврокубках.