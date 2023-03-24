Іспанія

Каталонський клуб може залишитися не лише без єврокубків, а й знизитися у класі у рідному чемпіонаті.

Іспанська Ла Ліга може оформити скаргу на Барселону до ФІФА. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво чемпіонату розглядає можливість подання скарги на каталонський клуб через платежі колишньому віце-президенту суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Ла Ліга готова піти на такий крок, якщо не буде діяти Королівська іспанська футбольна федерація.

Також зазначається, що у разі покарання Барселона може знизитися у класі та вилетіти до Сегунди.

Раніше стало відомо, що УЄФА розпочав офіційне розслідування щодо справи Барселони. "Блаугранас" можуть втратити право на участь у єврокубках.