Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 3 квітня 2023 року, 22:00.

У матчі 27 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі поділила очки з Райо Вальєкано (1:1).

Гості відкрили рахунок на десятій хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився Санті Комесанья. Однак на 82 хвилині "кажани" зрівняли рахунок зусиллями Джастіна Клюйверта.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Валенсія — Райо Вальєкано в Ла Лізі:

Валенсія — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Клюйверт, 82 — Комесанья, 10.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Озкачар, Діакабі, Коррейя — Гонсалес (Муса, 46), Гільямон (Кастільєхо, 62), Алмейда (Моріба, 88) — Ліно, Клюйверт, Кавані (Дуро, 62).

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ф. Гарсія, Катена, Лежен, Баллю — Трехо (Чаварія, 66), Валентін (Де Томас, 83) — А. Гарсія (Лопес, 59), Комесанья, Паласон (Санчес, 84) — Камелло (Мумін, 83).

Попередження: Коррейя, Клюйверт — Валентін, Баллю, Катена.