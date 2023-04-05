Іспанія

Став відомий перший фіналіст Копа дель Рей.

Атлетік в рамках другого півфінального поєдинку Кубка Іспанії приймав на своєму полі Осасуну та зіграв внічию.

Основний час зустрічі завершився мінімальною перемогою Атлетіка, що дозволило перевести гру в додатковий час, адже Осасуна виграла перший матч з рахунком 1:0.

Коли здавалось, що все йде до серії пенальті, гості все ж таки змогли вразити ворота супротивника завдяки точному удару Ібаньєса.

Атлетік — Осасуна 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Вільямс, 33 — Ібаньєс, 116

Зазначимо, що другий фіналіст турніру визначиться в парі Барселона — Реал, які зіграють в середу, 5 квітня.