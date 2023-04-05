Іспанія

Досвідчений центрбек продовжуватиме виступати за "жовту субмарину".

Досвідчений центральний захисник Вільярреала Рауль Альбіоль продовжить виступати на клубному рівні за Вільярреал, незважаючи на те, що його контракт закінчується наприкінці цього сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 37-річний іспанець незабаром підпише з "жовтою субмариною" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Сторони вже погодили всі деталі майбутньої угоди, тому незабаром про новий контракт Альбіоля мають оголосити офіційно.

У поточному сезоні Рауль Альбіоль провів 25 поєдинків (2108 хвилин), у яких він отримав шість попереджень.