Досвідчений центральний захисник Вільярреала Рауль Альбіоль продовжить виступати на клубному рівні за Вільярреал, незважаючи на те, що його контракт закінчується наприкінці цього сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 37-річний іспанець незабаром підпише з "жовтою субмариною" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Сторони вже погодили всі деталі майбутньої угоди, тому незабаром про новий контракт Альбіоля мають оголосити офіційно.

У поточному сезоні Рауль Альбіоль провів 25 поєдинків (2108 хвилин), у яких він отримав шість попереджень.