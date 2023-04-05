Досвідчений центрбек продовжуватиме виступати за "жовту субмарину".
Рауль Альбіоль, getty images
05 квітня 2023, 20:57
Досвідчений центральний захисник Вільярреала Рауль Альбіоль продовжить виступати на клубному рівні за Вільярреал, незважаючи на те, що його контракт закінчується наприкінці цього сезону.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 37-річний іспанець незабаром підпише з "жовтою субмариною" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2024 року.
Сторони вже погодили всі деталі майбутньої угоди, тому незабаром про новий контракт Альбіоля мають оголосити офіційно.
У поточному сезоні Рауль Альбіоль провів 25 поєдинків (2108 хвилин), у яких він отримав шість попереджень.