Іспанія

Форвард поступово стає надзвичайно важливим гравцем клубу.

Напередодні мадридський Реал не залишив шансів каталонській Барселоні в матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії.

Барселона — Реал Мадрид 0:4 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії

Для нападника "бланкос" Родріго Гоеса звітний матч мав додаткове важливе значення з точки зору індивідуальних статистичних показників, оскільки 22-річний виконавець з’явився на футбольному полі в 150 раз у футболці "королівського" клубу.

Форвард свого часу в 2019 році перейшов до Реала за 45 млн євро з бразильського Сантоса.

Від тоді на рахунку гравця було зафіксовано 29 голів та 31 гольова передача.

Зокрема, 11 м’ячів та 10 результативних пасів у 42 іграх Родріго записав на власний рахунок у поточній кампанії.