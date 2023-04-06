Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 5 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках півфінального матчу-відповіді Кубка Іспанії мадридський Реал здобув розгромну перемогу над каталонською Барселоною і пробився в заключну стадію турніру.

Незважаючи на те, що в першому поєдинку "блаугранас" змогли здобути мінімальну перемогу, у другій зустрічі команда Карло Анчелотті відправила у ворота каталонців чотири "сухі" м'ячі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Реал Мадрид в 1/2 фіналу Кубка Нідерландів-2022/23:

Барселона — Реал 0:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Вінісіус, 45+2, Бензема, 50, 58 (пен.), 80



Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо (Гарсія, 66), Бальде — Роберто, Бускетс, Кесс’є (Фаті, 62) — Рафінья (Торрес, 66), Левандовські, Гаві.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамені, 87) — Родріго, Бензема (Начо, 88), Вінісіус (Себальйос, 87).



Попередження: Роберто, Гаві, Гарсія, Ферран, Бальде, Фаті — Вінісіус, Карвахаль, Алаба, Мілітао