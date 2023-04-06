Іспанія

Керманич Барселони прокоментував поразку від Реала.

Каталонська Барселона напередодні з великим рахунком поступилась мадридському Реалу в матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії.

Барселона — Реал Мадрид 0:4 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення протистояння прокоментував побачене на футбольному полі.

"Це важка ніч для того, аби її перетравити, і вона завдає болю усім нам, як кульєс. Ми повинні навчитись давати більший рівень суперництва. Але в нас ще залишається Ла Ліга, і тому ми повинні продовжувати. Настав час реагувати на болючі поразки. Ми грали набагато краще, аніж на це вказує результат.

У першому таймі ми виглядали дуже добре, але перед перервою Реал скористався своїм шансом, зробивши рахунок 1:0 на власну користь. А вже після відновлення гри другий м’яч нас остаточно добив. Шкода, проте ми повинні бути самокритичними — у другому таймі ми зіграли відверто погано.

Є деталі, яким ми повинні ще навчитись та боротись за успіх краще. Команда віддала всі сили, мала чудовий перший тайм, але це — футбол. Якщо ви не використовуєте свої моменти, то потім суперник використає свої.

Реал — це чудова команда, і сьогодні вони це продемонстрували. Коли ви даєте Реалу можливість мати так і моменти, подібні поразки трапляються.

Наші вболівальники були вражаючими навіть за несприятливого рахунку на табло. Цей результат дошкуляє, але не гнітить нас. У нас був хороший перший тайм, але поганий другий. Завтра ми почнемо роботу над тим, щоб перемогти Жирону в Ла Лізі.

Сьогодні все вирішували деталі, на які ми не мали впливу. Перший гол — контратака, другий — боротьба. Ми втратили рівновагу і нам бракувало порядку. Це деталі, які все вирішують. Ми зіграли відмінний перший тайм, і я вітаю Реал Мадрид із гарно відіграним другим. Ці суперники не вибачають за помилки. У них хороші гравці. У той час як ми були схвильовані, бо грали проти володаря трофею Ліги чемпіонів.

Минулого року ми теж виграли з рахунком 4:0, але в підсумку нічого не здобули. Цього року ми можемо виграти Ла Лігу. Це вже велике досягнення.

У моєму житті були й гірші футболі вечори. У команди була ідентичність. Ми не повинні забувати, звідки ми родом. Як і те, що суперники — чемпіони Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Вінісіус? Я взагалі не хочу суперечок. Він надзвичайний футболіст. Я ніхто, щоб лізти в чужий будинок. У нього є тренер і клуб, які скажуть йому, як поводитися. І це точно не я маю робити", — заявив іспанський фахівець.

Матч проти Жирони каталонська Барселона зіграє 10 квітня, о 22:00.