Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Барселоною.

Мадридський Реал напередодні в матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії розгромив каталонську Барселону на Камп Ноу.

Барселона — Реал Мадрид 0:4 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення протистояння прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми добре перечекали період страждань у першому таймі, у нас виникали труднощі з виведенням м’яча з власної половини, але перший гол став підсумком чудової командної роботи, яка змінила весь малюнок гри в подальшому.

У таких матчах усе вирішують дрібні деталі, і рахунок 0:1 перед перервою визначив увесь подальший хід подій. Завдяки контратакам ми завдали чималої шкоди захисту суперників.

Мій підхід до гри був майже тим самим, що й у минулому El Clasico. Я лише змінив кілька деталей накшталт позицій Родріго та Вінісіуса, аби отримати глибину. У цих матчах особистість та досвід гравців багато чого вирішують. Я хотів поєднати наш досвід з енергією Родріго, Камавінги, Вінісіуса та Вальверде, і вони в підсумку зіграли вражаюче.

Котел боротьби повернувся до належної температури, настає найважливіший момент сезону, і ми продовжуємо в ньому варитись. Гра Бензема після перерви була дуже хорошою, і зараз він перебуває в оптимальній формі. У такому стані та його якістю він є одним із найкращих гравців у світі.

Вінісіуса довелось знімати під завісу гри, бо це був матч із багатьма контактами, нервами, і не було сенсу тримати його, тому що в нього вже була жовта картка, і якщо б він побачив перед собою ще одну, то пропустив би фінал.

Жодної претензії до гравців у мене немає. Я не можу вимагати від них більшого. Я щасливий, тому що я треную цю чудову команду у великому клубі. Я не святкував цю перемогу на полі, тому що це ще не фінал, ми повинні трохи почекати", — заявив італійський фахівець.

Мадридський Реал зіграє в фіналі Кубка Іспанії 6 травня, о 21:00.