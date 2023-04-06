Іспанія

Захисник Барселони прокоментував поразку від Реала.

Напередодні каталонська Барселона з великим рахунком поступилась мадридському Реалу в матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії.

Барселона — Реал Мадрид 0:4 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії

Захисник "блаугранас" Рональд Араухо після завершення протистояння оцінив події на футбольному полі.

"Я завжди намагаюся поважати всіх своїх суперників, але сьогодні я трохи розжарівся, коли побачив, наскільки багато Вінісіус розмовляє з трибунами та своїми товаришами по команді. Якщо він присвятить себе лише грі у футбол, то стане ще кращим гравцем.

Так, дійсно, я інколи давав забагато емоцій, проте, друже, це футбол.

Мені сумно, тому що ми не змогли потрапити до фіналу й порадувати наших вболівальників. У нас вийшла не дуже добра гра, незважаючи на чудовий перший тайм. Це важка поразка, тому що Реал — наш принциповий суперник.

Зазвичай я намагаюсь думати позитивно, але сьогодні це складно робити. Добре. Давайте поміняємо наш менталітет і повернемось до Ла Ліги в понеділок", — заявив уругвайський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона зіграє проти Жирони 10 квітня, о 22:00.