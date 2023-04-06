Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував поразку від Реала.

Напередодні каталонська Барселона поступилась мадридському Реалу в матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії.

Барселона — Реал Мадрид 0:4 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії

Півзахисник "блаугранас" Серхі Роберто після завершення протистояння оцінив події на футбольному полі.

"Пропущений перед самою перервою м’яч убив нас. Ми на нього не заслуговували своєю грою, бо самі створили набагато більше можливостей за суперників.

А коли отримали ще й другий м’яч уже після перерви, то не змогли грати в наш звичний футбол.

Ми повинні подякувати вболівальникам за підтримку. Шкода через цю поразку, бо ми хотіли поборотися за два титули, що залишались до завершення кампанії.

Утім, я залишаюсь упевненим у тому, що Ла Ліга від нас уже нікуди не втече. Ми має перевагу в 12 очок, а ця поразка не вплине на нашу впевненість у власних силах. Барселона не має права зупинятись", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона зіграє проти Жирони 10 квітня, о 22:00.