Іспанія

"Нервіонці" дуже прикро втратили два бали.

Севілья в рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Сельту.

Господарі поля залишились в меншості після того, як Гує швидко отримав два попередження. Втім, під кінець першого тайму Севілья відкрила рахунок завдяки точному удару Ен-Несірі.

На 81 хвилині "нервіонці" подвоїли перевагу. Здавалось, що перемога у них в кишені, але за п'ять хвилин Сельта забила двічі та вирвала бал.

Севілья — Сельта 2:2

Голи: Ен-Несірі, 43, Акунья, 81 — Родрігес, 89 Пасієнсія, 90+3

Севілья: Дмитрович — Акунья, Гудель, Баде, Навас - Гує, Фернандо — Ламела (Торрес 61), Сусо (Монтьєль 73), Хіль (Теллес 78) — Ен-Несірі (Мір 78)

Сельта: Вільяр - Галан, Нуньєс, Айду, Мальо - Серві (де ла Торре 46), Бельтран (Родрігес 77), Тапія (Пасієнсія 61), Перес (Родрігес Відаль 77) — Сеферович (Ларсен 77), Аспас

Вилучення: Гує, 19, Акунья, 90+5